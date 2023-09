Lo è una regione priva di corsi d acqua per scarsa piovosità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una regione priva di corsi d acqua per scarsa piovosità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AREICA

Significato/Curiosita : Lo e una regione priva di corsi d acqua per scarsa piovosita

soprattutto d'estate non è raro che soffi lo scirocco, il vento proveniente dal sahara. la piovosità è in genere scarsa e si rivela insufficiente ad... Con il termine bacino areico (o zona areica) si indica un territorio sulla cui superficie non scorrono fiumi, intesi nel loro significato specifico di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

