Ripete in una lingua quanto ascolta in un altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripete in una lingua quanto ascolta in un altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INTERPRETE

Significato/Curiosità : Ripete in una lingua quanto ascolta in un altra

La descrizione che hai fornito riguarda una persona che è in grado di ripetere ciò che ascolta in una lingua diversa o di interpretare. Questa capacità implica una competenza bilingue o multilingue, consentendo alla persona di comprendere e comunicare efficacemente in entrambe le lingue coinvolte. L'individuo può essere in grado di ascoltare attentamente in una lingua e poi ripetere o tradurre ciò che è stato detto in un'altra lingua, mantenendo il significato e l'intenzione originale del messaggio. Questa abilità è preziosa in situazioni di comunicazione interculturale, come ad esempio durante conferenze, incontri internazionali o colloqui con persone di diverse nazionalità. L'interprete può svolgere un ruolo chiave nel facilitare la comunicazione tra le parti coinvolte, garantendo che le informazioni siano trasmesse in modo accurato e comprensibile a tutti i partecipanti.

Altre risposte alla domanda : Ripete in una lingua quanto ascolta in un altra : ripete; lingua; quanto; ascolta; altra; Lo ripete chi rifiuta; Un omicida che si ripete ; Lo ripete chi brinda; La loro forma si ripete su scale diverse; Un ripete rsi di luci; È propria del lingua ggio di tecnici ed esperti; Antica lingua ; Tale è la lingua di molti rettili; Un lingua ggio gergale; Il modo di articolare i suoni di una lingua ; quanto più cresce tanto meno si vede; Generico quanto un uomo; Si ha quando in cassa e è meno di quanto dovrebbe; Lo è tanto Cgil quanto Fiat; La verifica nel giornalismo di quanto scritto o detto; Disco si ascolta va negli Anni 70; La ascolta no i giurati; La chiede chi vuole essere ascolta to; I 3 per ascolta re musica; Si ascolta a teatro; Passare ad altra religione; La metà di un altra metà; Girare dall altra parte; Passare da una parte all altra ; La condizione dell atleta che esercita un altra attività lavorativa;

Cerca altre Definizioni