La Soluzione ♚ L omicida che si ripete La definizione e la soluzione di 12 lettere: L omicida che si ripete. SERIAL KILLER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L omicida che si ripete: Il serial killer, o assassino seriale, è un pluriomicida di natura compulsiva, che uccide persone spesso con tratti comuni quali l'età, il sesso o la professione o con specifiche preferenze verso bambini, donne o uomini, con o senza regolarità temporale e con un modus operandi caratteristico. Solitamente, le vittime scelte dal serial killer sono sostitute di un'altra persona la quale è il vero oggetto della sua rabbia o compulsione. La natura compulsiva dell'azione, talvolta priva di movente, è in genere legata a traumi della sfera emotivo-sessuale, quali possano essere isolamento sociale, comportamento irregolare, ossessioni ... Inglese Locuzione nominale Significato e Curiosità su: serial killer ( approfondimento) assassino seriale Locuzione nominale serial killer ( approfondimento) (forestierismo) (diritto) pluriomicida compulsivo che uccide con metodi distintivi, e con discreta regolarità nel tempo, persone accomunate dal fatto di ricordargli i propri fallimenti sociali Sillabazione Lemma non sillababile Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione voce inglese, letteralmente "assassino seriale" Altre Definizioni con serial killer; omicida; ripete; Fu il primo omicida; Un omicida che si ripete; Che ripete fedelmente un discorso; Si ripete chiedendo; Lo ripete spesso lo sfaticato;

SERIAL KILLER

