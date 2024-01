La definizione e la soluzione di: Ideò L altra domenica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Di un disco per l'estate dal 1966 al 1975. ideò, scrisse e condusse per tre edizioni, dal 1976, domenica in, trasmissione per la quale raggiunse punte...

Renzo Arbore, all'anagrafe Lorenzo Giovanni Arbore (Foggia, 24 giugno 1937), è un cantautore, disc jockey, conduttore radiofonico, clarinettista, showman, autore radiofonico, autore televisivo, conduttore televisivo, sceneggiatore, regista, compositore, attore e talent scout italiano.

Condivide con Gianni Boncompagni il titolo di primo disc jockey italiano.

Italiano

Sostantivo

arbore m sing

(antico) albero

Sillabazione

àr | bo | re

Etimologia / Derivazione

dal latino arborem, accusativo di arbor

Interlingua

Sostantivo

arbore (pl.: arbores)

Etimologia / Derivazione

Da latino: arbore (caso ablativo rispetto al nominativo: arbor) Da italiano: arbore (latinismo sostituito dal toscano albero) Da spagnolo: árbol Da francese: arbre Da inglese: (mancata corrispondenza etimologica con tree)