Una parte del telefono

: . Il film è basato sulla biografia La doppia vita di Moe Berg di Nicholas Dawidoff e racconta la vita di Moe Berg, ex giocatore di baseball diventato una spia per il governo degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale. Il ricevitore è la spia (The Catcher Was a Spy) è un film del 2018 diretto da Ben Lewin.

Italiano: Sostantivo: ricevitore ( approfondimento) m . (diritto) (economia) chi ha il compito di riscuotere somme di denaro per conto degli enti pubblici. (elettronica) (tecnologia) (ingegneria) apparato elettronico terminale adibito a ricevere segnali informativi da un canale di comunicazione e da un trasmettitore. Sillabazione: ri | ce | vi | tó | re. Pronuncia: IPA: /ritevi'tore/ . Etimologia / Derivazione: vedi ricevere .