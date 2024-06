Fa parte dell imbarcadero

: Il pontile è un particolare tipo di molo realizzato tramite palafitte oppure galleggiante, risultante in una piattaforma proiettata dalla terraferma all'interno di una massa d'acqua (bacino, lago, mare, fiume, etc), la cui principale funzione è quella di fungere da ormeggio alle imbarcazioni, per consentire la discesa sulla terraferma dei passeggeri e lo scarico delle merci. Spesso nel punto più estremo di un pontile sorge un fanale di segnalazione ai naviganti.

Italiano: Sostantivo: pontile ( approfondimento) m (pl.: pontili) . jetty. (architettura) (ingegneria) costruzione proiettata su un bacino d'acqua oppure un fiume, che si protende dalla terraferma, con la funzione principale di fungere da ormeggio alle imbarcazioni, per far discendere i passeggeri sulla terraferma e per favorire lo scarico delle merci al riparo del moto ondoso. Sillabazione: pon | tì | le.