Significato della soluzione per: Un aereo mandato in avanscoperta

Vengono chiamati velivoli da ricognizione anche quelli impiegati in ambito civile, ad esempio per l'osservazione del traffico, per il controllo e il monitoraggio del territorio o dell'immigrazione clandestina. Il ricognitore viene spesso chiamato, specialmente nell'ambito dei mass media, aereo spia. Un aereo da ricognizione, detto anche ricognitore, è un aereo militare usato per l'attività di ricognizione aerea ovvero monitorare le attività del nemico e di solito non trasporta armi.

Italiano: Aggettivo: ricognitore m sing . definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sostantivo: ricognitore ( approfondimento) m sing (pl.: ricognitori) . (aeronautica) aereo militare specializzato nel riconoscimento di informazioni relative al territorio nemico. Sillabazione: ri | co | gni | tó | re. Pronuncia: IPA: /rikoi'tore/ . Etimologia / Derivazione: deriva da ricognizione .