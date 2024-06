L acronimo della provincia pugliese di cui fa parte Andria

Inglese: Sostantivo: bat . (zoologia) pipistrello. (araldica) pipistrello. (sport) mazza. WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano. Il Sansoni, Inglese edizione on-line da "www.corriere.it". Dictionary.com, lemma bat. The Free Dictionary, edizione online. Merriam-Webster, Versione on-line. (araldica) A glossary of terms used in heraldry. , Heraldic Dictionary della University of Notre Dame.