Significato della soluzione per: Aereo del passato

In alcuni modelli di biplano le due ali si sovrappongono solo parzialmente per rendere minime le interferenze aerodinamiche fra le due superfici: in questi casi una delle due ali viene montata in posizione avanzata rispetto all'altra. Le ali sono collegate da montanti interalari che conferiscono alla struttura del velivolo rigidità e resistenza. Il biplano è un aeroplano dotato di due ali sovrapposte che, talora di forma e dimensioni diverse, sono fra di loro parallele e vengono montate in posizione sottostante alla fusoliera e al di sopra di essa.

Italiano: Sostantivo: biplano ( approfondimento) m sing (pl.: biplani) . (aeronautica) aeroplano con due ali poste l'una sopra l'altra, e con un'elica rotante anteriore per il volo, mossa di solito da un motore a scoppio. Sillabazione: bi | plà | no. Pronuncia: IPA: /bi'plano/ . Etimologia / Derivazione: da bi e plano, ossia "aeroplano a doppia ala".