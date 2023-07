Carico di profondo affetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carico di profondo affetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMOREVOLE

Significato/Curiosità : Carico di profondo affetto

L'affetto e l'amorevolezza sono due sentimenti che creano connessioni profonde e significative tra le persone. L'affetto si manifesta come un tenero legame che ci lega agli altri, offrendo sostegno, conforto e fiducia reciproca. È un sentimento caldo e tenero che ci spinge a prendersi cura delle persone care, a mostrar loro affetto e a essere presenti nelle loro vite. L'amorevolezza, d'altra parte, è una forma più espansa e generosa di amore che abbraccia tutto ciò che ci circonda. Ci spinge ad agire con gentilezza, compassione e premura verso gli altri, manifestando una profonda gratitudine per l'esistenza stessa. Sia l'affetto che l'amorevolezza ci permettono di creare legami duraturi, di superare le difficoltà e di vivere una vita arricchita da relazioni significative e autentiche.

