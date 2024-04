La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il profondo sonno stagionale. LETARGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'ibernazione è una condizione biologica in cui le funzioni vitali sono ridotte al minimo, il battito cardiaco e la respirazione rallentano, il metabolismo si riduce e la temperatura corporea si abbassa. Può essere intesa come letargo negli animali o anche come ipotermia preventiva in medicina, anche se non si raggiungono mai temperature inferiori a pochi gradi sopra lo zero. È spesso utilizzato come metodo di animazione sospesa per gli esseri umani nella fantascienza.

letargo m sing

periodo di tempo in cui la vita assume forme latenti, in cui vengono a trovarsi alcuni animali. Può essere determinato da influenze estrinseche (per esempio condizioni climatiche) o intrinseche la marmotta va in letargo

Sillabazione

le | tàr | go

Pronuncia

IPA: /le'targo/

Etimologia / Derivazione

dal latino lethargus che deriva dal greco a formato da cioè "oblio" e ossia "inerte"

Sinonimi

(di animali) stato di torpore

stato di torpore (medicina) letargia

letargia ( per estensione ) sonno profondo, sonno, sonnolenza, torpore, sopore, ibernazione

sonno profondo, sonno, sonnolenza, torpore, sopore, ibernazione (senso figurato) inattività, pigrizia, indolenza, rilassatezza, inerzia, apatia, abulia

Contrari

(senso figurato) attività, dinamismo, laboriosità, operosità

Termini correlati

ibernazione, sonno

