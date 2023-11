La definizione e la soluzione di: Recipiente largo e poco profondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : BACINELLA

Significato/Curiosita : Recipiente largo e poco profondo

Dettaglio: stamnos. lo stamnos era un recipiente con il corpo simile a quello di un'anfora, con collo corto e largo e due piccole anse impostate nel punto... Il catino o bacino o bacile è un recipiente o vaso in forma rotonda e concava, basso con bordi rovesciati all'esterno. Costruito in terracotta, ...

