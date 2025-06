Rimane a carico dell assicurato nei cruciverba: la soluzione è Franchigia

Home / Soluzioni Cruciverba / Rimane a carico dell assicurato

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Rimane a carico dell assicurato' è 'Franchigia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRANCHIGIA

La soluzione Franchigia di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Franchigia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Franchigia? La franchigia è l'importo che l'assicurato deve pagare di tasca propria in caso di sinistro, prima che l'assicurazione intervenga. È una sorta di quota parte che limita il costo a carico dell'utente, rendendo più sostenibile la polizza. La presenza di una franchigia può influenzare il premio annuo, offrendo spesso tariffe più vantaggiose. In sostanza, rappresenta la soglia di spesa personale in caso di incidente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Esenzione da dazi o imposteLa parte di danno a carico dell assicuratoResta a carico dell assicuratoPagamento periodico a carico dell utente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Rimane a carico dell assicurato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

R Roma

A Ancona

N Napoli

C Como

H Hotel

I Imola

G Genova

I Imola

A Ancona

N O I R E N E C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CENERINO" CENERINO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.