La Soluzione ♚ Non reggere al carico La definizione e la soluzione di 8 lettere: Non reggere al carico. CROLLARE Una vita quasi perfetta (Life or Something Like It) è un film del 2002 diretto da Stephen Herek. La commedia mostra una settimana di una giovane donna, interpretata da Angelina Jolie, chiamata a fare chiarezza nella propria vita in un momento in cui la carriera potrebbe decollare e la vita privata crollare. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Una vita quasi perfetta (Life or Something Like It) è un film del 2002 diretto da Stephen Herek. La commedia mostra una settimana di una giovane donna, interpretata da Angelina Jolie, chiamata a fare chiarezza nella propria vita in un momento in cui la carriera potrebbe decollare e la vita privata crollare. crollare (vai alla coniugazione) cadere, precipitare, solitamente detto di costruzione Quella torre mi sembra stia per crollare

le Borse rischiano di crollare

crollare come un castello di carte Sillabazione crol | là | re Pronuncia IPA: /krol'lare/ Etimologia / Derivazione etimologia incerta Sinonimi cadere, precipitare, sprofondare, franare, rovinare, abbattersi, piombare, schiantarsi

( senso figurato ) andare in rovina

andare in rovina (di persona) arrendersi, cedere, piegarsi Contrari alzarsi, sorgere

CROLLARE

