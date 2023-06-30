Scorrono lungo le guance

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scorrono lungo le guance' è 'Lacrime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LACRIME

Perché la soluzione è Lacrime? Le lacrime sono liquidi trasparenti che scorrono lungo le guance, spesso in risposta a emozioni intense o a irritazioni oculari. Quando una persona piange, le lacrime vengono prodotte dalle ghiandole lacrimali e successivamente si spostano lungo le guance, creando un percorso visibile. Questo processo può essere un segno di tristezza, gioia o dolore, e rappresenta un meccanismo naturale di protezione e comunicazione emotiva. Le lacrime sono un fenomeno universale che accompagna le esperienze umane più profonde.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scorrono lungo le guance". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Scorrono lungo le guance nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lacrime

La soluzione associata alla definizione "Scorrono lungo le guance" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scorrono lungo le guance" conferma che la soluzione 'Lacrime' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lacrime

L Livorno A Ancona C Como R Roma I Imola M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scorrono lungo le guance" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lacrime' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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