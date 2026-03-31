Si possono formare sulle guance paffute dei bimbi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si possono formare sulle guance paffute dei bimbi' è 'Fossette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOSSETTE

Perché la soluzione è Fossette? Le fossette sono piccole cavità che si formano sulle guance dei bambini, contribuendo a rendere il loro sorriso ancora più affascinante e caratteristico. Queste depressioni naturali sono il risultato di una particolare conformazione muscolare e tessutale del viso, che si manifesta in modo unico in ogni individuo. La presenza delle fossette può essere considerata un segno distintivo, spesso associato alla giovinezza e alla vivacità di chi le possiede. La loro apparizione è sempre molto apprezzata e ammirata.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si possono formare sulle guance paffute dei bimbi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Si possono formare sulle guance paffute dei bimbi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Fossette

La soluzione associata alla definizione "Si possono formare sulle guance paffute dei bimbi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si possono formare sulle guance paffute dei bimbi" conferma che la soluzione 'Fossette' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Fossette

F Firenze O Otranto S Savona S Savona E Empoli T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si possono formare sulle guance paffute dei bimbi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fossette' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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