La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scendono lungo le guance' è 'Basette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASETTE

Vuoi sapere di più su Basette? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Basette.

Perché la soluzione è Basette? Basette indica i peli che scendono lungo le guance e il collo, spesso curati per definire lo stile del viso. Sono una parte importante dell’aspetto di molti uomini, contribuendo a creare un look ordinato o più selvaggio, a seconda di come vengono modellate. La cura delle basette permette di valorizzare i tratti e personalizzare l’immagine, rendendo il volto più armonioso e originale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Crescono ai lati delle orecchieLe pareggia il barbiereScorrono lungo le guanceTalvolta rotolano lungo le pendiciLungo torneo sportivo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Scendono lungo le guance", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

T N S S T E O A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCOSTANTE" SCOSTANTE

