SOLUZIONE: ROSSORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sale alle guance" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sale alle guance". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Rossore? Quando il viso si colora di un rosso intenso, spesso si manifesta una reazione naturale del corpo a emozioni come imbarazzo o eccitazione. Questa inflessione cromatica può essere causata anche da calore, esercizio fisico o situazioni di disagio. La pelle si arrossa in modo temporaneo, rivelando sensazioni di vulnerabilità o disagio interiore. La comparsa di questa tonalità sulla pelle rappresenta un segnale visibile di uno stato emotivo o fisiologico.

La definizione "Sale alle guance" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sale alle guance" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rossore:

R Roma O Otranto S Savona S Savona O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sale alle guance" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

