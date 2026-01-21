Le versa chi piange

Home / Soluzioni Cruciverba / Le versa chi piange

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le versa chi piange' è 'Lacrime'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LACRIME

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le versa chi piange" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le versa chi piange". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Lacrime? Le lacrime sono il liquido che sgorga dagli occhi quando si prova tristezza, dolore o emozione intensa. Sono un modo naturale del corpo di esprimere sentimenti profondi e di liberarsi dello stress emotivo. Quando il cuore si spezza o si è molto commossi, si versano le lacrime, un segnale visibile dell'animo che si apre. Questi liquidi rappresentano un gesto di liberazione e di comunicazione invisibile.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le versa chi piange nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lacrime

La soluzione associata alla definizione "Le versa chi piange" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le versa chi piange" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lacrime:

L Livorno A Ancona C Como R Roma I Imola M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le versa chi piange" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gocce di doloreUn film o un libro commovente le strappaSi versano... caldeChi la taglia piangeSi versa firmando un contrattoSi versa per garanziaSi versa per il Bloody MarySi versa per il Negroni