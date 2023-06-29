Un Magno imperatore

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un Magno imperatore' è 'Carlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un Magno imperatore" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un Magno imperatore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Carlo? Carlo è stato un importante sovrano che ha ricoperto il ruolo di un magno imperatore, lasciando un'impronta significativa nella storia del suo regno. La sua figura si distingue per la capacità di governare con saggezza e autorità, consolidando il potere e ampliando i territori sotto il suo controllo. La sua leadership ha avuto un impatto duraturo sulla cultura e sulla politica dell'epoca, rendendolo una figura di rilievo nel panorama storico. La sua eredità rimane ancora oggi oggetto di studio e ammirazione.

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Un Magno imperatore nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Carlo

In presenza della definizione "Un Magno imperatore", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un Magno imperatore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Carlo:

C Como A Ancona R Roma L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un Magno imperatore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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