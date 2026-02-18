I dodici intrepidi cavalieri di Carlo Magno

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I dodici intrepidi cavalieri di Carlo Magno' è 'Paladini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALADINI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I dodici intrepidi cavalieri di Carlo Magno" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I dodici intrepidi cavalieri di Carlo Magno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Paladini? I paladini erano i valorosi guerrieri al servizio di Carlo Magno, noti per la loro fedeltà e coraggio. Questi combattenti affrontavano numerose avventure, proteggendo il regno e mantenendo la giustizia tra le genti. La loro figura simbolizza l’ideale di lealtà e onore, spesso rappresentata nelle storie epiche e nei poemi cavallereschi. La loro presenza rafforza il senso di protezione e di lotta contro il male, incarnando i valori fondamentali di una società medievale che cercava di preservare la pace e l’ordine. La loro leggenda si tramanda ancora oggi.

Per risolvere la definizione "I dodici intrepidi cavalieri di Carlo Magno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I dodici intrepidi cavalieri di Carlo Magno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Paladini:

P Padova A Ancona L Livorno A Ancona D Domodossola I Imola N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I dodici intrepidi cavalieri di Carlo Magno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

