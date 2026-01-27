Fu il predecessore di Giorgio Napolitano

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Fu il predecessore di Giorgio Napolitano' è 'Carlo Azeglio Ciampi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARLO AZEGLIO CIAMPI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu il predecessore di Giorgio Napolitano" corrisponde a una soluzione formata da 18 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu il predecessore di Giorgio Napolitano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Carlo Azeglio Ciampi? Carlo Azeglio Ciampi è stato un importante esponente politico italiano e ha ricoperto ruoli di rilievo nel governo. Prima di Napolitano, ha svolto incarichi chiave che hanno influenzato la storia politica del paese. La sua figura rappresenta un passaggio fondamentale tra le epoche politiche italiane, lasciando un segno duraturo nel panorama nazionale.

Quando la definizione "Fu il predecessore di Giorgio Napolitano" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu il predecessore di Giorgio Napolitano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 18 lettere della soluzione Carlo Azeglio Ciampi:

C Como A Ancona R Roma L Livorno O Otranto A Ancona Z Zara E Empoli G Genova L Livorno I Imola O Otranto C Como I Imola A Ancona M Milano P Padova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fu il predecessore di Giorgio Napolitano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

