ERMELLINO

Curiosità e Significato... La parola Ermellino è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ermellino.

Perché la soluzione è Ermellino? L'ermellino è un piccolo mammifero noto per il suo manto bianco d'inverno e simbolo di purezza e nobiltà. Spesso rappresentato in stemmi e araldica, è associato a virtù come l'innocenza e la virtù. Il suo nome deriva dal latino ermellinus, e ha una lunga tradizione di simbolismo tra nobili e sovrani. Un animale che incarna grazia e prestigio, ancora oggi affascina per eleganza e storia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo tiene tra le braccia una dama di LeonardoSorregge lo spartitoNon lo sorregge la fedeLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiume

Se "Lo sorregge la dama leonardesca" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

E R D R E A M E I N A T Mostra soluzione



