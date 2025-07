L animale con la Dama dipinta da Leonardo nei cruciverba: la soluzione è Ermellino

ERMELLINO

Curiosità e Significato di Ermellino

Perché la soluzione è Ermellino? L'ermellino è un piccolo mammifero appartenente alla famiglia dei mustelidi, noto per il suo pelo bianco e morbido e per la sua eleganza. Spesso simbolo di purezza e nobiltà, viene rappresentato anche in stemmi e opere d'arte. La sua rara bellezza e il valore simbolico ne fanno un animale molto apprezzato, legato a tradizioni di regalità e raffinatezza.

Come si scrive la soluzione Ermellino

Hai trovato la definizione "L animale con la Dama dipinta da Leonardo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

