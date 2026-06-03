Agnellino da pelliccia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Agnellino da pelliccia' è 'Karakul'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

K A R A K U L

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Agnellino da pelliccia

Agnellino da pelliccia Risposta: KARAKUL

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: K A K L

Inizia con: K

K Finisce con: L

Perchè la soluzione è Karakul? Il Karakul è un agnellino da pelliccia noto per il suo pelo folto e lucente. Viene spesso allevato per ottenere pellicce pregiate, apprezzate nel mondo della moda. La sua presenza è tipica di alcune regioni asiatiche e del Medio Oriente, dove viene anche considerato simbolo di tradizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Agnellino da pelliccia: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Agnellino da pelliccia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Karakul. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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