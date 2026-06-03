Agnellino da pelliccia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Agnellino da pelliccia' è 'Karakul'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Agnellino da pelliccia
- Risposta: KARAKUL
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: KAKL
- Inizia con: K
- Finisce con: L
Perchè la soluzione è Karakul? Il Karakul è un agnellino da pelliccia noto per il suo pelo folto e lucente. Viene spesso allevato per ottenere pellicce pregiate, apprezzate nel mondo della moda. La sua presenza è tipica di alcune regioni asiatiche e del Medio Oriente, dove viene anche considerato simbolo di tradizione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Agnellino da pelliccia: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Agnellino da pelliccia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Karakul. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.