La pelliccia d agnellino namibiano a pelo piatto
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SOLUZIONE: SWAKARA
Perché la soluzione è Swakara? Swakara è il nome che identifica la pelliccia d'agnellino namibiano a pelo piatto, molto apprezzata nel settore tessile per la sua morbidezza e leggerezza. Questa pelliccia si distingue per la sua texture uniforme e il pelo corto e piatto, caratteristiche che la rendono ideale per realizzare capi eleganti e confortevoli. La lavorazione di questa pelliccia richiede tecniche specializzate per preservare la qualità del materiale. La sua versatilità ne fa un elemento prezioso nel mondo della moda.
La pelliccia d agnellino namibiano a pelo piatto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Swakara
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La pelliccia d agnellino namibiano a pelo piatto
- Risposta: SWAKARA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Swakara' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La pelliccia d agnellino namibiano a pelo piatto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con pelliccia: Felino del Sudamerica dalla pelliccia maculata
Con agnellino: Remissivo come un agnellino
Con piatto: Piatto a base di carne capperi e maionese