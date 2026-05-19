La pelliccia d agnellino namibiano a pelo piatto

Anna Spiotta | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La pelliccia d agnellino namibiano a pelo piatto' è 'Swakara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SWAKARA

Perché la soluzione è Swakara? Swakara è il nome che identifica la pelliccia d'agnellino namibiano a pelo piatto, molto apprezzata nel settore tessile per la sua morbidezza e leggerezza. Questa pelliccia si distingue per la sua texture uniforme e il pelo corto e piatto, caratteristiche che la rendono ideale per realizzare capi eleganti e confortevoli. La lavorazione di questa pelliccia richiede tecniche specializzate per preservare la qualità del materiale. La sua versatilità ne fa un elemento prezioso nel mondo della moda.

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La pelliccia d agnellino namibiano a pelo piatto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Swakara

Per risolvere la definizione "La pelliccia d agnellino namibiano a pelo piatto", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Swakara'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La pelliccia d agnellino namibiano a pelo piatto
  • Risposta: SWAKARA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
W Washington
A Ancona
K Kappa
A Ancona
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Swakara' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La pelliccia d agnellino namibiano a pelo piatto". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con pelliccia: Felino del Sudamerica dalla pelliccia maculata 

Con agnellino: Remissivo come un agnellino 

Con piatto: Piatto a base di carne capperi e maionese 