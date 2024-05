La Soluzione ♚ Si cela con una mano La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : SBADIGLIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. SBADIGLIO

Significato della soluzione per: Si cela con una mano Uno sbadiglio è un riflesso respiratorio consistente in una profonda inalazione ed espirazione. Pandiculazione è il termine utilizzato per definire l'insieme delle contrazioni muscolari che di solito accompagnano lo sbadiglio e che portano a "sgranchirsi". Lo sbadiglio spontaneo è un comportamento molto antico, ampiamente presente nei vertebrati, dai pesci all'uomo. Le esatte cause che provocano uno sbadiglio non sono state completamente chiarite.

