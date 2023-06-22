Collega Parma a La Spezia
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Collega Parma a La Spezia' è 'Passo Della Cisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PASSO DELLA CISA
Perché la soluzione è Passo Della Cisa? Il Passo della Cisa è un valico alpino situato tra le province di Parma e La Spezia, caratterizzato da un paesaggio montano e da un'importante via di comunicazione. Questa strada storica collega le due regioni, facilitando il transito di persone e merci tra la pianura padana e il Tirreno. La sua posizione strategica ne fa un punto di passaggio fondamentale per i viaggiatori e i commercianti. La Cisa rappresenta quindi un confine naturale tra le aree, unendo territori diversi attraverso un percorso di grandi suggestioni.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Collega Parma a La Spezia". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Collega Parma a La Spezia nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Passo Della Cisa
Se la definizione "Collega Parma a La Spezia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Collega Parma a La Spezia" conferma che la soluzione 'Passo Della Cisa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 14 lettere della soluzione Passo Della Cisa
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Collega Parma a La Spezia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Passo Della Cisa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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