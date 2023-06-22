Collega Parma a La Spezia

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Collega Parma a La Spezia' è 'Passo Della Cisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSO DELLA CISA

Perché la soluzione è Passo Della Cisa? Il Passo della Cisa è un valico alpino situato tra le province di Parma e La Spezia, caratterizzato da un paesaggio montano e da un'importante via di comunicazione. Questa strada storica collega le due regioni, facilitando il transito di persone e merci tra la pianura padana e il Tirreno. La sua posizione strategica ne fa un punto di passaggio fondamentale per i viaggiatori e i commercianti. La Cisa rappresenta quindi un confine naturale tra le aree, unendo territori diversi attraverso un percorso di grandi suggestioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Collega Parma a La Spezia". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Collega Parma a La Spezia nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Passo Della Cisa

Se la definizione "Collega Parma a La Spezia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Collega Parma a La Spezia" conferma che la soluzione 'Passo Della Cisa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Passo Della Cisa

P Padova A Ancona S Savona S Savona O Otranto D Domodossola E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona C Como I Imola S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Collega Parma a La Spezia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Passo Della Cisa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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