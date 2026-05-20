Si collega a un modem

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si collega a un modem' è 'Telefono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELEFONO

La risposta Telefono è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Telefono? Una voce, in ambito tecnologico, si riferisce alla trasmissione del suono attraverso reti di comunicazione. Quando si parla di telefono, si intende un dispositivo che permette di comunicare vocalmente con altre persone a distanza. La connessione tra un telefono e un modem è fondamentale per stabilire la comunicazione tramite reti internet o telefoniche. La qualità della voce dipende dall'affidabilità della connessione e dall'infrastruttura di rete utilizzata. La tecnologia ha reso possibile conversare in tempo reale ovunque ci si trovi.

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Si collega a un modem nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Telefono

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si collega a un modem" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Telefono'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si collega a un modem

Si collega a un modem Risposta: TELEFONO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: T_______

T_______ Inizia con: T

T Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli F Firenze O Otranto N Napoli O Otranto

La soluzione 'Telefono' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si collega a un modem". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.