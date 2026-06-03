Bel teatro di Parma
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bel teatro di Parma' è 'Regio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Bel teatro di Parma
- Risposta: REGIO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: RGO
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Regio? Il Regio di Parma è un teatro storico che incanta gli spettatori con le sue produzioni di alta qualità. La sua atmosfera elegante e l’acustica impeccabile lo rendono un luogo speciale dove la musica e il teatro trovano il loro massimo splendore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Bel teatro di Parma: risposta da 5 lettere
La definizione "Bel teatro di Parma" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Regio. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.