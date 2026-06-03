Bel teatro di Parma

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bel teatro di Parma' è 'Regio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

REGIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Bel teatro di Parma
  • Risposta: REGIO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RGO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Regio? Il Regio di Parma è un teatro storico che incanta gli spettatori con le sue produzioni di alta qualità. La sua atmosfera elegante e l’acustica impeccabile lo rendono un luogo speciale dove la musica e il teatro trovano il loro massimo splendore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Bel teatro di Parma: risposta da 5 lettere

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