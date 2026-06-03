Bel teatro di Parma

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bel teatro di Parma' è 'Regio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R E G I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Bel teatro di Parma

Bel teatro di Parma Risposta: REGIO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: R G O

Inizia con: R

R Finisce con: O

Perchè la soluzione è Regio? Il Regio di Parma è un teatro storico che incanta gli spettatori con le sue produzioni di alta qualità. La sua atmosfera elegante e l’acustica impeccabile lo rendono un luogo speciale dove la musica e il teatro trovano il loro massimo splendore. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Bel teatro di Parma: risposta da 5 lettere

La definizione "Bel teatro di Parma" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Regio. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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