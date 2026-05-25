Il valico sulla Parma La Spezia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il valico sulla Parma La Spezia' è 'Cisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CISA

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Perché la soluzione è Cisa? La CISA è un punto di passaggio tra Parma e La Spezia, un luogo che permette di attraversare le montagne e collegare due regioni. È un percorso importante per chi viaggia tra queste zone, facilitando il trasporto e lo scambio di merci e persone. Questo valico ha un ruolo strategico, rendendo più semplice spostarsi tra le aree collinari e montuose. La sua presenza è fondamentale per la mobilità locale.

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Il valico sulla Parma La Spezia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cisa

La soluzione associata alla definizione "Il valico sulla Parma La Spezia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cisa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il valico sulla Parma La Spezia

Il valico sulla Parma La Spezia Risposta: CISA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: C___

C___ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

C Como I Imola S Savona A Ancona

La soluzione 'Cisa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il valico sulla Parma La Spezia". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.