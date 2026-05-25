Il valico sulla Parma La Spezia
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SOLUZIONE: CISA
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Perché la soluzione è Cisa? La CISA è un punto di passaggio tra Parma e La Spezia, un luogo che permette di attraversare le montagne e collegare due regioni. È un percorso importante per chi viaggia tra queste zone, facilitando il trasporto e lo scambio di merci e persone. Questo valico ha un ruolo strategico, rendendo più semplice spostarsi tra le aree collinari e montuose. La sua presenza è fondamentale per la mobilità locale.
Il valico sulla Parma La Spezia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cisa
La soluzione associata alla definizione "Il valico sulla Parma La Spezia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cisa'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il valico sulla Parma La Spezia
- Risposta: CISA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: C___
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Cisa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il valico sulla Parma La Spezia". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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Altre definizioni collegate
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Con parma: Scorre tra Parma e Reggio
Con spezia: Spezia in grani neri bianchi verdi o rosa