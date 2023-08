Si collega al computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si collega al computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : STAMPANTE LASER

Portatile che si collega al computer mediante la porta usb. i dati sono memorizzati in una memoria flash, tipicamente di tipo nand, contenuta al suo interno... La stampante, unità di stampa o unità stampante, è una periferica di output elettronica del computer in grado di eseguire l'operazione di stampa su carta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si collega al computer : collega; computer; È collega ta all impianto di riscaldamento; Quello dei Dardanelli collega mar Egeo e mar Nero; In musica collega la strofa al ritornello ing; Il gambo che collega il frutto alla pianta; Un collega dello spadista; Il supercomputer di 2001: Odissea nello spazio; Un top per i computer ; Azienda di Pechino che produce computer e tablet; Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computer ; Tasto del computer sopra CANC;

