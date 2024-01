La definizione e la soluzione di: Un cantore della chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un coro è un complesso di persone che cantano insieme. Questo può avvenire:

a una voce sola, all'unisono (ma anche all'ottava, nel caso di cori composti di voci maschili e femminili o di adulti e ragazzi); nella tradizione ecclesiastica, il canto corale monodico è peculiare del canto gregoriano; nei vecchi canti popolari e nella moderna musica pop il raddoppio (nota della linea melodica armonizzante) è spesso con una voce di terza (sopra o sotto, maggiore o minore a seconda dell'accordo);

oppure, come più spesso accade, soprattutto nella musica occidentale di estrazione colta, a più parti diverse, con una strutturazione polifonica.

La parola deriva dal latino chorus e dal greco . Con questo termine, in architettura si indica anche la zona absidale abitualmente occupata dai cantori durante le funzioni liturgiche in chiesa, o il luogo dove erano collocati i sedili dei cantori, detti stalli, o scranni; il termine coro indica anche una composizione musicale scritta per tale organico.

I componenti sono chiamati cantori o coristi. Il direttore è detto 'maestro del coro'. Nei cori professionali italiani il corista è identificato, anche in sede contrattuale, con la locuzione “artista del coro”.

Italiano

Sostantivo

corista