La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Canta sempre in compagnia' è 'Corista'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORISTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Corista? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Corista.

Perché la soluzione è Corista? Corista è chi canta insieme ad altri in un coro, condividendo voci e emozioni. È colui che accompagna il canto principale, arricchendo l’armonia con le proprie note. Essere un corista significa far parte di un gruppo unito dalla passione musicale, contribuendo a creare atmosfere coinvolgenti. In sintesi, un corista è il collaboratore vocale che rende speciale ogni performance corale.

Ugola anonima della lirica
Canta in compagnia
Artista che canta in compagnia
La canta Eros Ramazzotti un per sempre

Se ti sei imbattuto nella definizione "Canta sempre in compagnia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

