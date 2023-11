La definizione e la soluzione di: Antico cantore errante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Antico cantore errante

Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. il bardo era un antico poeta-cantore di imprese e gesta epiche presso i popoli celtici, per certi versi... L'aedo, nell'antica Grecia, era il cantore professionista. L'etimologia della parola viene dal greco antico "d", aoidos, che deriva da "d" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

