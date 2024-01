La definizione e la soluzione di: Il cantore di Ulisse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: ulisse è un film del 1954 diretto da mario camerini, tratto dall'odissea di omero. l'eroe greco ulisse, marito di penelope e re di itaca, sfuggito miracolosamente...

Omero (in greco antico: µ|Hómeros, pronuncia: ['home:ros], VIII secolo a.C.) è stato un cantore greco identificato storicamente come l'autore dell'Iliade e dell'Odissea, i due massimi poemi epici della letteratura greca. Nell'antichità gli furono attribuite anche altre opere, tra cui il poemetto giocoso Batracomiomachia, i cosiddetti Inni omerici, il poemetto Margite e diversi poemi del ciclo epico.

In breve, l'Iliade parla degli ultimi 51 giorni del decimo e ultimo anno della famosa Guerra Di Troia, mentre l'Odissea parla del viaggio di Ulisse (Odisseo).

L'effettiva paternità della sua opera fu già posta in dubbio nei tempi antichi (dal III sec. a.C., presso la scuola filologica di Alessandria d'Egitto). In epoca moderna, a partire dalla seconda metà del Seicento, si iniziò a mettere in discussione l'esistenza stessa del poeta, inaugurando la cosiddetta questione omerica.

La lingua con cui sono scritte le sue due opere, l'Iliade e l'Odissea, è la lingua omerica, lingua esclusivamente letteraria dai caratteri compositi che presenta tratti dei principali dialetti greci.

