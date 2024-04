La Soluzione ♚ Grave separazione in seno alla Chiesa

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Grave separazione in seno alla Chiesa. SCISMA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Grave separazione in seno alla chiesa: Principale: chiesa cattolica. le critiche alla chiesa cattolica comprendono osservazioni e giudizi critici sul modus operandi della chiesa cattolica nel... Con Scisma d'Occidente si intende la crisi dell'autorità papale che per quasi quarant'anni, dal 1378 al 1418, lacerò la Chiesa occidentale sulla scia dello scontro fra papi e antipapi per il controllo del soglio pontificio, dividendo l'Europa cristiana in due correnti rivali. La crisi ebbe origine in un contesto di crisi e trasformazione dell'antico sistema feudale che non rispondeva più alle esigenze di una società in rapido cambiamento. La ...

