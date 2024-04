La definizione e la soluzione di 5 lettere: Antico poeta cantore scozzese. BARDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Il bardo era un antico poeta-cantore di imprese e gesta epiche presso i popoli celtici, per certi versi raffrontabile agli aedi greci. Egli era un cantastorie professionista, rimatore, musico, esperto di storia orale e genealogista, ingaggiato da un mecenate di alto lignaggio, come un rix o un nobile, per lodarne le azioni e commemorare uno o più dei suoi antenati; in ultima istanza, aveva il compito di cantare e narrare i trascorsi e gli eroismi del clan del suo patrono al fine di cimentare i legami tribali tra diversi clan e mantenere la memoria storica. In origine i bardi erano una classe inferiore di poeti, mentre il rango superiore era ...

Bardo ( approfondimento) m

nome proprio di persona maschile

Etimologia / Derivazione

derivato dal latino bardus, derivato dal celtico badd, "cantore d'imprese guerresche"

