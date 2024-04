La Soluzione ♚ S abbarbica con tenacia

La soluzione di 5 lettere per la definizione: S abbarbica con tenacia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EDERA

Curiosità su S abbarbica con tenacia: Una settimana; si distinse solo la 352ª divisione di fanteria, che si abbarbicò alle opere fortificate dominanti omaha beach e causò gravi perdite al... L'edera comune (Hedera helix L., 1753) è una pianta che appartiene alla famiglia delle Araliaceae.

Altre Definizioni con edera; abbarbica; tenacia;