Riesce ad arrampicarsi anche sui muri più lisci

Home / Soluzioni Cruciverba / Riesce ad arrampicarsi anche sui muri più lisci

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Riesce ad arrampicarsi anche sui muri più lisci' è 'Edera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EDERA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Riesce ad arrampicarsi anche sui muri più lisci" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riesce ad arrampicarsi anche sui muri più lisci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Edera? L'edera è una pianta rampicante molto diffusa che si distingue per la sua capacità di aggrapparsi e salire anche sulle superfici più difficili, come i muri lisci e verticali. La sua natura adhesiva le permette di infilarsi tra le fessure e di arrampicarsi senza bisogno di sostegni esterni, creando coperture verdi e rigogliose. Questa caratteristica le conferisce un ruolo importante negli ambienti naturali e urbani, contribuendo a decorare e a isolare gli edifici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Riesce ad arrampicarsi anche sui muri più lisci nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Edera

La definizione "Riesce ad arrampicarsi anche sui muri più lisci" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riesce ad arrampicarsi anche sui muri più lisci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Edera:

E Empoli D Domodossola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riesce ad arrampicarsi anche sui muri più lisci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La pianta che muore dove s attaccaPianta sempreverdeSi arrampica pure sui muri più lisciS arrampica anche sui muri più lisciMuovendosi ad andatura piu veloce di una camminataChe riguarda la penisola più ad est in EuropaSpinge ad occuparsi più di sé che degli altri