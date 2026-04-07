Labiata dei boschi
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Labiata dei boschi' è 'Edera Terrestre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: EDERA TERRESTRE
Perché la soluzione è Edera Terrestre? L’edera terrestre è una pianta appartenente alla famiglia delle Labiata dei boschi, nota per le sue foglie aromatiche e le caratteristiche infiorescenze. Cresce spontaneamente nei terreni umidi e ombrosi delle zone boschive, dove si sviluppa su suoli ricchi di humus. La sua presenza contribuisce a mantenere l’ecosistema forestale, offrendo rifugio e nutrimento a numerosi insetti e piccoli animali. La sua diffusione è favorita dall’ambiente umido e dal sottobosco, rendendola una componente importante del patrimonio vegetale locale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Labiata dei boschi". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Labiata dei boschi nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Edera Terrestre
Questa pagina è dedicata alla definizione "Labiata dei boschi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Labiata dei boschi" conferma che la soluzione 'Edera Terrestre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 14 lettere della soluzione Edera Terrestre
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Labiata dei boschi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Edera Terrestre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nei boschi e nelle foresteUna divinità dei boschiI boschi dietro molte spiaggeBoschi che forniscono legno biancoBoschi di susini
N A A R S E T