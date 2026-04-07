Labiata dei boschi

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Labiata dei boschi' è 'Edera Terrestre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EDERA TERRESTRE

Perché la soluzione è Edera Terrestre? L’edera terrestre è una pianta appartenente alla famiglia delle Labiata dei boschi, nota per le sue foglie aromatiche e le caratteristiche infiorescenze. Cresce spontaneamente nei terreni umidi e ombrosi delle zone boschive, dove si sviluppa su suoli ricchi di humus. La sua presenza contribuisce a mantenere l’ecosistema forestale, offrendo rifugio e nutrimento a numerosi insetti e piccoli animali. La sua diffusione è favorita dall’ambiente umido e dal sottobosco, rendendola una componente importante del patrimonio vegetale locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Labiata dei boschi". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Labiata dei boschi nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Edera Terrestre

Questa pagina è dedicata alla definizione "Labiata dei boschi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Labiata dei boschi" conferma che la soluzione 'Edera Terrestre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Edera Terrestre

E Empoli D Domodossola E Empoli R Roma A Ancona T Torino E Empoli R Roma R Roma E Empoli S Savona T Torino R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Labiata dei boschi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Edera Terrestre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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