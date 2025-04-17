Si abbarbica al terreno

Home / Soluzioni Cruciverba / Si abbarbica al terreno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si abbarbica al terreno' è 'Radice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADICE

Perché la soluzione è Radice? La radice è la parte della pianta che si abbarbica al terreno, svolgendo un ruolo fondamentale nel sostenere la pianta stessa. Essa assorbe acqua e nutrienti dal suolo, garantendo la crescita e la vitalità della pianta. La radice si sviluppa sotto terra, spesso formando intricate reti che si estendono per cercare le sostanze di cui ha bisogno. La sua funzione è essenziale per la stabilità e la nutrizione della pianta, assicurandone la sopravvivenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si abbarbica al terreno". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si abbarbica al terreno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Radice

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si abbarbica al terreno" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si abbarbica al terreno" conferma che la soluzione 'Radice' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Radice

R Roma A Ancona D Domodossola I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si abbarbica al terreno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Radice' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si sviluppa sotto terraRamifica sottoterraLa estrae il matematicoSi abbarbicano al terrenoSi vizia al chiusoIl terreno conquistato al mare in OlandaSi dispongono intorno al piattoL aderenza del pneumatico al terreno