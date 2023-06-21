Stringere alla vita

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stringere alla vita' è 'Cingere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CINGERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stringere alla vita" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stringere alla vita". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cingere? Cingere significa avvolgere o avvinghiare qualcosa, spesso con un gesto di abbraccio o protezione. È un atto che può rappresentare un gesto di affetto, sicurezza o anche di costrizione, avvolgendo strettamente un oggetto o una persona. Quando si cinge, si avvicina e si stringe con fermezza, quasi a voler mantenere vicino ciò che si tiene. Un abbraccio forte può sembrare un modo di cingere, di stringere alla vita.

Se la definizione "Stringere alla vita" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stringere alla vita" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cingere:

C Como I Imola N Napoli G Genova E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stringere alla vita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

