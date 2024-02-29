La mano che si dà da stringere

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La mano che si dà da stringere' è 'Destra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DESTRA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La mano che si dà da stringere" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La mano che si dà da stringere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Destra? La parte del corpo che utilizzi per afferrare e stringere la mano di qualcuno si trova sul lato opposto del corpo rispetto al cuore. È spesso la prima a essere offerta in segno di saluto o accordo. Quando si conclude un incontro o si saluta, questa parte si estende in segno di amicizia e rispetto. È importante usarla con cortesia e rispetto nelle interazioni quotidiane.

La soluzione associata alla definizione "La mano che si dà da stringere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La mano che si dà da stringere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Destra:

D Domodossola E Empoli S Savona T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La mano che si dà da stringere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

