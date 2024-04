La definizione e la soluzione di 7 lettere: Circondare attorniare. CINGERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: La corona d'alloro (in latino laurea insignis), che nella mitologia greco-romana simboleggiava la sapienza e la gloria, cingeva la fronte dei vincitori di celebrazione atletiche (come i Giochi pitici o Delfici) ed era simbolo distintivo dei massimo dotti e poeti, detti "laureati" al cingere della stessa. L’Alloro era considerato una pianta sacra nella cultura classica: era associato in particolare al dio Apollo, dio del sole e della sapienza, della musica, della poesia, della scultura e della pittura. La predilezione di Apollo per il lauro è sublimata nelle diverse versioni del mito di Apollo e Dafne, che è raffigurato nella celebre ...

cingere (vai alla coniugazione)

avvolgere qualcosa intorno al proprio capo o al proprio corpo il re cingeva una corona sulla testa

cingere le armi, indossarle, armarsi circondare su tutti i lati, disporsi o trovarsi ad essere intorno a le montagne cingono la valle

il fiume cinge il lato destro della città avvolgere le braccia intorno a qualcuno, stringere qualcuno con le braccia gli cinse il collo con le braccia oppure gli cinse le braccia intorno al collo

Sillabazione

cìn | ge | re

Pronuncia

IPA: /'tindere/

Etimologia / Derivazione

dal latino cingere, infinito presente attivo di cingo, "circondare, accerchiare, cingere", dal proto-indoeuropeo *kenk-, *kek-, "legare"

Sinonimi

(le armi, la corona) avvolgere, legare, fasciare, allacciare, indossare, mettere

avvolgere, legare, fasciare, allacciare, indossare, mettere (una città, un giardino) accerchiare, chiudere, attorniare, assediare, serrare, recingere, contenere, circoscrivere, circondare

accerchiare, chiudere, attorniare, assediare, serrare, recingere, contenere, circoscrivere, circondare abbracciare

Contrari

sciogliere, slegare

aprire

