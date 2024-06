Georges scrisse La vita: istruzioni per l uso

: Georges Perec (Parigi, 7 marzo 1936 – Ivry-sur-Seine, 3 marzo 1982) è stato uno scrittore francese, membro dell'OuLiPo, le cui opere sono basate sull'utilizzo di limitazioni formali, letterarie o matematiche. .

Italiano: Sostantivo: lipogramma ( approfondimento) m (pl.: lipogrammi) . (letteratura) opera in versi o in prosa o esercizio retorico in cui non compare mai una lettera (o più lettere), in italiano generalmente una delle prime quattro vocali, designata dall'autore Il romanzo La Disparition di Georges Perec è un lipogramma in /e/.. Sillabazione: li | po | gràm | ma. Etimologia / Derivazione: dal francese lipogramme, composto del greco ep leípo "essere privo" e µµa grámma "ciò che è disegnato o scritto" e quindi "lettera" .