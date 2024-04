La Soluzione ♚ Stringere fra le mani

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Stringere fra le mani. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TENERE

Curiosità su Stringere fra le mani: : musica e altro a denominazione d'origine controllata. doc - nelle tue mani è una serie televisiva italiana di genere medical drama trasmessa su rai... Il Ténéré è una regione desertica nella parte centromeridionale del Sahara. Comprende grandi pianure di sabbia che si estendono dal nord-est del Niger alla parte occidentale del Ciad, per un'area complessiva di oltre 400000 km².

