Fa vita da asceta

: Le ragioni principali che possono portare a una scelta del genere sono spirituali o religiose. La scelta di solitudine, contemplazione e ascetismo che caratterizza la vita eremitica, in contesto cristiano nasce nel deserto egiziano nel III secolo con San Paolo di Tebe e a seguire Sant'Antonio Abate. µt, letteralmente "che vive nel deserto") è colui che si ritira nella solitudine per consacrarsi a Dio dedicandosi alla meditazione o alla preghiera, senza essere astretti ad alcuna regola religiosa particolare. L'eremita (dal gr.

Italiano: Aggettivo: eremita m sing . che o chi vive solitario in luoghi nascosti per pregare e mortificarsi. (per estensione) che non condivide la sua vita con nessuno lui confonde l'essere eremita con l'essere un leader.. Sostantivo: eremita ( approfondimento) m sing (pl.: eremiti) . chi vive solitario in luoghi nascosti per pregare e mortificarsi. (per estensione) persona solitaria che non condivide la sua vita con nessuno.