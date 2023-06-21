Lo sono le sedute di riabilitazione motoria

Sara Verdi | 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Lo sono le sedute di riabilitazione motoria' è 'Fisiatriche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FISIATRICHE

Perché la soluzione è Fisiatriche? Le sedute di riabilitazione motoria, conosciute come fisiatriche, rappresentano un percorso terapeutico finalizzato a recuperare e migliorare le funzioni motorie compromesse da infortuni, malattie o interventi chirurgici. Attraverso tecniche specifiche, esercizi personalizzati e approcci manuali, queste sessioni aiutano i pazienti a ristabilire la mobilità, ridurre il dolore e favorire il ritorno alle attività quotidiane. Le fisiatriche sono fondamentali per il processo di recupero funzionale e miglioramento della qualità di vita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono le sedute di riabilitazione motoria". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Lo sono le sedute di riabilitazione motoria nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Fisiatriche

Se la definizione "Lo sono le sedute di riabilitazione motoria" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono le sedute di riabilitazione motoria" conferma che la soluzione 'Fisiatriche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Fisiatriche

F Firenze
I Imola
S Savona
I Imola
A Ancona
T Torino
R Roma
I Imola
C Como
H Hotel
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono le sedute di riabilitazione motoria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fisiatriche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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