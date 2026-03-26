Una sfera per la riabilitazione

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una sfera per la riabilitazione' è 'Palla Medica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALLA MEDICA

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Perché la soluzione è Palla Medica? La palla medica è uno strumento utilizzato principalmente nel campo della riabilitazione e del fitness per migliorare la forza, la coordinazione e la resistenza muscolare. Si tratta di una sfera di varie dimensioni e pesi, progettata per essere afferrata e lanciata durante esercizi specifici. La sua versatilità permette di eseguire movimenti funzionali utili per il recupero motorio e il potenziamento muscolare. La palla medica rappresenta quindi un ausilio fondamentale in molte sessioni terapeutiche e di allenamento.

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Una sfera per la riabilitazione nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Palla Medica

La definizione "Una sfera per la riabilitazione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Palla Medica'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una sfera per la riabilitazione

Una sfera per la riabilitazione Risposta: PALLA MEDICA

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 5-6

5-6 Schema utile: P____ ______

P____ ______ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 11 lettere della soluzione

P Padova A Ancona L Livorno L Livorno A Ancona M Milano E Empoli D Domodossola I Imola C Como A Ancona

La soluzione 'Palla Medica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una sfera per la riabilitazione". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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