Una sfera per la riabilitazione
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SOLUZIONE: PALLA MEDICA
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Perché la soluzione è Palla Medica? La palla medica è uno strumento utilizzato principalmente nel campo della riabilitazione e del fitness per migliorare la forza, la coordinazione e la resistenza muscolare. Si tratta di una sfera di varie dimensioni e pesi, progettata per essere afferrata e lanciata durante esercizi specifici. La sua versatilità permette di eseguire movimenti funzionali utili per il recupero motorio e il potenziamento muscolare. La palla medica rappresenta quindi un ausilio fondamentale in molte sessioni terapeutiche e di allenamento.
Una sfera per la riabilitazione nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Palla Medica
La definizione "Una sfera per la riabilitazione" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Palla Medica'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una sfera per la riabilitazione
- Risposta: PALLA MEDICA
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 5-6
- Schema utile: P____ ______
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Palla Medica' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una sfera per la riabilitazione". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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